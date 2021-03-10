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Более 260 крыш жилых домов отремонтируют в центре столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 260 крыш жилых домов отремонтируют в центре столицы

Ксения Монахова

Город

В центре Москвы в 2021 году отремонтируют 267 крыш жилых домов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта.

Специалисты приведут в порядок 60 плоских кровель, которые имеют небольшой уклон и встроенный водосток. Помимо этого, отремонтируют 207 скатных крыш — у них имеется уклон для стока талых и ливневых вод. Будут полностью заменены покрытия, восстановлены системы водостока, а также заменены чердачные перекрытия там, где это предусмотрено проектом.

В рамках капитального ремонта снимается изношенное покрытие крыши, после чего обновляется кровля. Кроме того, меняются ограждения. На плоских крышах вместе с этим также восстанавливается стяжка и система внутреннего водостока.

При проведении комплексного ремонта скатных металлических крыш специалисты утепляют чердачное перекрытие. Такие меры помогают восполнить температурно-влажностный режим на чердаке, что улучшает энергоэффективность постройки и эксплуатацию кровли. Перекрытия утепляют минераловатными плитами — современным теплоизолятором. В случаях необходимости специалисты меняют обрешетку, стропила и мауэрлат, а все деревянные конструкции обрабатывают огнебиозащитными составами. Обновленные крыши соответствуют нормам поддержания температурно-влажностного режима, а также исключают протечку на долгие годы.

В целом в 2021 году капитальный ремонт ожидает более чем 2,5 тысячи домов. В планах заменить более трех тысяч лифтов и отремонтировать более 1300 крыш, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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