Москвичам рассказали о новых проектах и современных технологиях Главархива

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Каждый год в России 10 марта отмечают День архивов. В этот день Петр I подписал «Генеральный регламент или устав», который определил основы организации государственного управления в стране. Об этом в среду, 10 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2020 году в столице запустили несколько крупных онлайн-сервисов, а также открыли доступ к уникальным документам, создали онлайн-клуб мемуаристики для горожан старшего возраста.

— В День архивов хочется подчеркнуть, что это не пережиток прошлого, а место, где можно очень много узнать как о жизни столицы в прошлом, так и о собственной семье. Радостно сознавать, что в последнее время интерес к истории только растет, поэтому и наша работа оказывается нужной и востребованной, — цитирует заммэра официальный портал мэра Москвы.

Теперь, чтобы поработать с архивными документами, можно подать заявку на их выдачу в электронном виде. Заявки принимают в трех читальных залах Главархива, у каждого из которых своя специализация. Так, в одном доступны документы до и после 1917 года, а также метрические книги, второй специализируется на научно-технической документации столицы и документах из личных собраний. В третьем читальном зале собраны кино-, фото- и аудиоматериалы.

В прошлом году открыли новый зал научно-справочной библиотеки, преимущество которого в том, что посетители могут сами находить справочные издание, которые раньше им предоставляли только специалисты учреждения.

На данный момент оцифровано свыше 11 миллионов документов. Наибольший интерес у москвичей вызывают метрические книги церквей: в них горожане могут найти информацию о своих предках.

Читайте также: Фотоальбом «Любимые»: Главархив показал, как менялся образ москвичек с XIX века