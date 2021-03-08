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Фотоальбом «Любимые»: Главархив показал, как менялся образ москвичек с XIX века
Фото: Музей «Москва — с заботой об истории»

Фотоальбом «Любимые»: Главархив показал, как менялся образ москвичек с XIX века

Ростислав Зубков

Культура

Снимки российских женщин с конца позапрошлого века до наших дней появились в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом стало известно в понедельник, 8 марта, в Международный женский день.

Изображения собраны в фотоальбом «Любимые», показывающий, как менялся образ женщины с течением времени. Например, героиней снимка 1900 года стала дочь столичного предпринимателя Маша Менкель. Она позирует в окружении кукол на даче в Перловке. Девочка поразительно серьезна и внимательна, будто не играет в игры, а уже живет взрослой жизнью.

Фотоальбом «Любимые»: Главархив показал, как менялся образ москвичек с XIX векаФото: Музей «Москва — с заботой об истории»

В целом фото конца XIX — начала XX века привлекают внимание естественностью. Все они сделаны не в студии, а преимущественно на свежем воздухе, хотя ощущение портретности не оставляет смотрящего.

Новый тип женщины появился с развитием идей эмансипации. Это видно по портрету пианистки и педагога Ольги Гнесиной. Снимок был сделан в 1908 году в домашней обстановке. Профессия учителя в то время стала одной из первых, получивших распространение среди женщин.

Фотоальбом «Любимые»: Главархив показал, как менялся образ москвичек с XIX векаФото: Музей «Москва — с заботой об истории»

В советское время роль женщины стала еще важнее: появилось множество фотографий не только специалисток ателье, парикмахерских и магазинов, но и женщин, работающих на стройке и кладущих асфальт. Один из снимков запечатлел женскую строительную бригаду в минуты отдыха, и здесь уже не идет речь о какой-либо постановке.

Фотоальбом «Любимые»: Главархив показал, как менялся образ москвичек с XIX векаФото: Музей «Москва — с заботой об истории»

Современные фотографии также представлены в альбоме с избытком. Например, присутствует подборка, посвященная прошлогоднему московскому фестивалю «Вам, любимые». Его, кстати, решили провести вновь в 2021 году.

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