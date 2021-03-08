Кино, цветы и кошачий квест: как отпраздновать 8 Марта в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Международный женский день, несмотря на его не очень ласковую погоду, можно и нужно провести максимально приятно. О том, какие праздничные сюрпризы столицы приготовили для любимых женщин, в материале «Вечерней Москвы».

Тюльпаны, кино и кошачий квест

Начать нужно с чего-то традиционного для 8 Марта — цветов. В рамках акции «Вам, любимые» около 500 волонтеров будут раздавать прекрасным дамам тюльпаны на улицах, в парках и скверах города, включая «Сокольники», Измайловский парк и Парк Горького. На ВДНХ, помимо прочего, пройдут концерты, экскурсии и праздничные шоу.

Любителям пушистых четвероногих предлагают посетить Московский зоопарк, приготовивший своеобразный кошачий квест. Для музыкальных гурманов есть отдельное развлечение — классические концерты в музее-заповеднике «Царицыно».

Не менее интересно и важно прикоснуться к искусству кинематографа. В праздник кинотеатры сети «Москино», а также «Вымпел», «Звезда» и «Факел» покажут картины о женщинах, а также снятые ими ленты.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Внутренняя актриса, новое хобби и фотовыставка

Каждая женщина в душе — непревзойденная актриса. Чтобы убедиться в этом или же отточить свое мастерство, можно посетить мастер-классы по актерскому мастерству. Их проведут в сквере в Олонецком проезде и у Джамгаровского пруда.

Если же артистизм у вас и так в крови, то есть альтернатива — новое хобби. Так, женщин приглашают научиться делать красивые открытки в Бабушкинском парке и букеты — в Таганском.

Среди прочего 8 марта открывается фотовыставка «Не только мама». Этот большой проект расскажет и покажет всем желающим истории женщин, которые успешно совмещают карьеру и заботу о семье. Посмотреть тематические работы можно будет в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», парке «Фили» и в сквере в Олонецком проезде. Если не удастся прийти 8 марта, ничего страшного — экспозиция будет открыта до конца месяца.

На стендах проекта, как отмечали власти, можно будет увидеть снимки женщин, которые работают фотографами, инженерами, бортпроводниками и по иным специальностям. Каждая из них при этом позирует со своими детьми, а рядом с фотографией рассказывается история героинь выставки.

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Экскурсия к дому Цветаевой

Продолжая тему выдающихся женщин, нельзя не упомянуть об интернет-проекте «Прогулки со Львом-хранителем». Речь идет о виртуальной экскурсии, которая примерно за полтора часа пешей прогулки поведает москвичам и москвичкам о том, где в столице жили и работали известные представительницы прекрасного пола. В частности, Лев расскажет о доме-мастерской скульптора Веры Мухиной, усадьбе Маргариты Морозовой, в также доме, в котором жила поэтесса Марина Цветаева.

На случай, если настроения гулять нет, можно «пройтись» виртуально — по маршруту, который представлен в Telegram-канале проекта.

Концерты о любви

Для того чтобы красиво завершить праздник, дамам предлагается посмотреть праздничный видеоконцерт с песнями о любви, весне и прекрасных женщинах. Среди исполнителей победитель проекта «Один в один!» Руслан Алехно, победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова, участник проекта «Фабрика звезд — 7» Марк Тишман, а также полуфиналистка третьего сезона проекта «Голос» Валентина Бирюкова.

Концерт подготовил и Музей Победы, где по случаю праздника можно узнать о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Более того, представится возможность посетить мастер-классы по акварельной живописи и сухой пастели.

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