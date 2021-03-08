Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики пообещали москвичам снежную и морозную погоду 8 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики пообещали москвичам снежную и морозную погоду 8 марта

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 8 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7-5 градусов. В Подмосковье температура ожидается 10-5 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в природе все имеет свой баланс и взаимосвязь, которая очень четко прослеживается между погодными условиями и самочувствием. Неустойчивая погода, неритмичные и сильно отличающиеся от климатической нормы перепады метеорологических параметров влияют на состояние здоровья человека, особенно ослабленного болезнью, со сниженным адаптационным потенциалом. Холодный воздух в сочетании с низким атмосферным давлением, высокой влажностью и порывистым ветром будут формировать крайне не комфортную погоду для метеочувствительных людей.

Это может сопровождаться усилением симптомов имеющихся хронических болезней, а также провоцировать простудные и респираторные заболевания. Следует соблюдать рекомендации врача по лечению имеющихся недугов. При повышении артериального давления можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, постараться избегать дополнительной как эмоциональной, так физической нагрузки, можно принимать успокаивающие травяные настойки и не забывать о витаминах.

Читайте также: «Циклонический паук»: синоптик назвал самые холодные дни предстоящей недели

Москвапрогноз погодыснег
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте