Синоптики пообещали москвичам снежную и морозную погоду 8 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 8 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7-5 градусов. В Подмосковье температура ожидается 10-5 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в природе все имеет свой баланс и взаимосвязь, которая очень четко прослеживается между погодными условиями и самочувствием. Неустойчивая погода, неритмичные и сильно отличающиеся от климатической нормы перепады метеорологических параметров влияют на состояние здоровья человека, особенно ослабленного болезнью, со сниженным адаптационным потенциалом. Холодный воздух в сочетании с низким атмосферным давлением, высокой влажностью и порывистым ветром будут формировать крайне не комфортную погоду для метеочувствительных людей.

Это может сопровождаться усилением симптомов имеющихся хронических болезней, а также провоцировать простудные и респираторные заболевания. Следует соблюдать рекомендации врача по лечению имеющихся недугов. При повышении артериального давления можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, постараться избегать дополнительной как эмоциональной, так физической нагрузки, можно принимать успокаивающие травяные настойки и не забывать о витаминах.

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