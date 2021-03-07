«Циклонический паук»: синоптик назвал самые холодные дни предстоящей недели

Фото: Павел Волков

На столичный регион надвигается облачная ветреная погода с обильным снегопадом и метелями. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, к Москве незаметно подкрался «циклонический паук», который пришел в столицу с северо-запада.

— Это очень мощный циклон, который принесет до четверти месячной нормы осадков. То есть примерно 10–12 миллиметров снега выпадет в столичном регионе, что много для такого сухого месяца, как март. Многих также волнует, почему этот циклон именуется пауком. Дело в том, что в метеорологии применяется именно этот термин, так как его зоны распространения напоминают фигуру этого членистоногого, — пояснил Голубев.

Эксперт также отметил, что текущий месяц, несмотря на то что он считается относительно сухим, все равно является продолжением климатической зимы и «снежные сюрпризы» в это время года для Москвы — норма.

— Помимо шквалистого ветра до 10–12 метров секунду, который в порывах будет достигать и 20 метров, нас ожидает очень резкое снижение атмосферного давления — до 730 миллиметров ртутного столба. Ночные температуры в столице составят от 6 до 11 градусов с отрицательными показателями. А дневные — от 0 до минус двух градусов, — дополнил Голубев.

Так, продолжение снежной погоды ожидается в столице в понедельник, 8 марта. Ночью столбики термометров покажут минус 6–8 градусов, а днем — минус 3–5 градусов. Ожидается ветреная пасмурная погода с мокрым снегом.

«Циклонический паук» начнет уходить из Центральной России именно в праздничный день, поэтому последующие дни в столице образуется малооблачная и даже ясная полгода.

— Несмотря на то что 9 и 10 марта не будет снега и даже выглянет солнце, эти дни станут самыми холодными на неделе. В ночь на вторник ожидается минус 13–10 градусов, а днем — минус 11–10, — сказал эксперт.

В среду похолодает до минус 13–15 градусов в дневные часы, а ночью Москву ждет мороз с температурными показателями минус 20–17 градусов.

После 10 марта погодные условия в городе начнут постепенно улучшаться.

— В конце недели ожидается потепление. Ночные температуры в эти дни повысятся до минус 10–8 градусов, а днем — до минус 4–3 градусов. В этот период в столице, — отметил Голубев, — местами ожидаются снег и дождь.

Выходные предстоящей недели, по его словам, ознаменуются плюсовыми температурами:

— В субботу и воскресенье, 13 и 14 марта, в Москве установится +2...+4 градуса днем и 0…+3 ночью,

Именно в середине текущего месяца весна начнет постепенно вступать в свои права.

Эксперт предупредил, что в период с воскресенья по понедельник, 7 и 8 марта, в Москве будет резкое падение атмосферного давления, так называемая барическая впадина, поэтому метеозависимым людям стоит позаботиться о своем здоровье.

В свою очередь врач-терапевт Лариса Алексеева напомнила, что понижение атмосферного давления приводит к снижению уровня кислорода в воздухе и те люди, которые зависимы от такого фактора (например, сердечники), начинают ощущать ухудшение самочувствия.

Кроме того, в пограничную фазу атмосферных скачков усиливаются риски всевозможных респираторных заболеваний, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики сезонных простуд.

— Страдают также люди с пониженным давлением — гипотоники, — пояснила врач. — У метеозависимых появляется слабость, повышается утомляемость, их постоянно тянет ко сну, также отмечаются головные боли. На фоне прихода циклона у многих повышается внутричерепное давление. Это приводит к мигреням и длительной головной боли.

Собеседница «ВМ» призвала всех, кто зависим от погодных условий, принимать все прописанные и рекомендованные медиками препараты, не забывать о правильном режиме питания и не нагружать себя физической и умственной деятельностью.

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