Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Потепление придет в Москву к концу следующей недели, 13 и 14 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Центральный федеральный округ России постепенно начнет возвращаться тепло.

— В течение всей рабочей недели очень холодная погода будет на европейской части России, в Приволжском федеральном округе и на Урале. Повышение температуры коснется не только Москвы, но и регионов, расположенных западнее, к востоку тоже начнет повышаться, но постепенно, — уточнил синоптик.

Он добавил, что столбик термометра в Москве и других регионах приблизится нулевой отметке, сообщает ТАСС.

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