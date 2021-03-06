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Синоптик пообещал москвичам двадцатиградусные морозы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик пообещал москвичам двадцатиградусные морозы

Анастасия Колоскова

Город

Уже на следующей неделе в Москву вернутся морозы, по ночам столбики термометров могут опускаться ниже отметки минус 20 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 8 марта, в столице будет облачно. Порывы северо-западного ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит минус 3 — минус 8 градусов, ночью — 6–11 градусов ниже нуля.

Уже во вторник температура понизится до отметки минус 8–13 днем и минус 16–21 ночью.

— В среду, 10 марта, улучшение погоды, антициклон, переменная облачность, без осадков. Минус 16–21 ночью в Москве, местами минус 22–27, а где-то и минус 30 по Подмосковью. Днем минус 9–14. Примерно так же в четверг, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик уточнил, что к концу рабочей недели в Москве потеплеет до нуля.

Читайте также: Москвичей предупредили о «мощной снежной атаке» в ночь на 7 марта

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