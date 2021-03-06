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Москвичей предупредили о «мощной снежной атаке» в ночь на 7 марта
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о «мощной снежной атаке» в ночь на 7 марта

Анастасия Волоснова

Город

Москвичей предупредили «мощной снежной атаке» в ночь с субботы, 6 марта, на воскресенье, 7 марта. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

— Готовимся к мощной снежной атаке которая случится в ночь на воскресенье ближе под утро, когда на Москву нагрянут полчища снеговых туч, метелей и штормовой ветер, — пояснил синоптик.

Порывы штормового ветра во время метели могут составить 20 метров в секунду, уточнил синоптик.

По словам синоптика, 6 марта в Москве характер погоды будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Во второй половине дня температура в городе может опуститься до минус 3 градусов. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду, видимость на дорогах может ухудшиться.

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