«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра и метели

Фото: «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за метели, обледенения и ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 21:00 6 марта до 21:00 7 марта. Помимо этого, до 11:00 7 марта области продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

Ранее сообщалось, что минтранс Московского региона обратился к водителям с просьбой сократить поездки на личном транспорте в предстоящие праздничные выходные из-за снегопада.

Читайте также: Вильфанд рассказал, когда морозная погода придет в Москву