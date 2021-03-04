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Вильфанд рассказал, когда морозная погода придет в Москву
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вильфанд рассказал, когда морозная погода придет в Москву

Кирилл Николаев

Город

«Настоящая зима» придет в Москву 9 марта. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 9 марта днем в столице похолодает до минус 13 градусов. Несколько дней температура будет в диапазоне минус 8–13 градусов, а ночью — от 14 до 19 градусов мороза.

— Это будет такая зима настоящая: облачно с прояснениями, небольшой снег, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд пообещал холодную погоду на европейской части России в марте.

Читайте также: Вильфанд заявил об аномально теплой зиме в Москве

похолоданиеРоман ВильфандМосква
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