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Вильфанд заявил об аномально теплой зиме в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вильфанд заявил об аномально теплой зиме в Москве

Кирилл Николаев

Город

Прошедшая зима в Москве оказалась аномально теплой. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, средняя температура зимнего периода составила минус 6,9 градуса при норме в минус 7,7 градуса.

— Февраль в Москве был холодным, но температура зимой оказалась выше нормы, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также синоптик представил данные социологического опроса, согласно которым прошедшая зима показалась москвичам холодной. По мнению Вильфанда, эти ощущения будут совпадать с оценками метеорологов после 2022 года, когда климатические нормы будут актуализированы.

Ранее Роман Вильфанд пообещал холодную погоду в европейской части России в марте.

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