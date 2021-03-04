Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег

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Снег растает в Москве и Московской области в первой декаде апреля. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в лесах снег сохранится дольше. Вильфанд отметил, что даже при сильном потеплении снег сильно не растает. Синоптик подчеркнул, что слои снега формировались при разных погодных условиях, поэтому у него разные характеристики, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд пообещал холодную погоду в европейской части России в марте.

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