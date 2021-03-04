Вильфанд пообещал холодную погоду в европейской части России в марте

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Холодная погода с температурой ниже нормы прогнозируется в европейской части России в марте 2021 года. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в марте может быть на 8–12 градусов ниже нормы. В пятницу, 5 марта, в Москве будет облачно и с прояснениями. Днем ожидается до минус трех градусов, а ночью похолодает до минус семи. В субботу, 6 марта, похолодает до минус 10.

Вильфанд отметил, что в Международный женский день в столице ожидается комфортная погода. Днем прогнозируется от минус 4 до минус 9 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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