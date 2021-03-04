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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 6 марта
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 6 марта

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столице и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 субботы, 6 марта.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 5 марта, ожидается небольшой снег. Ночью столбик термометра в столице опустится до минус 7 градусов, по области — до минус 10 градусов, днем до минус 3 градусов в Москве, в Подмосковье — от минус 5 до нуля градусов.

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Подмосковье«Желтый» уровень опасностиМосква
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