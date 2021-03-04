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Москвичам рассказали о погоде в столице в первые выходные весны
/ Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о погоде в столице в первые выходные весны

Юлия Ямпольская

Город

Первые выходные весны в Москве будут морозными, со снегом и метелью. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает портал «Метеоновости».

По словам специалистов, в ближайшее время на место циклона, который поддерживает теплую погоду в Средней полосе, устремится антициклон. Так, в пятницу, 5 марта, ожидается облачная погода со слабым снегом и гололедицей. Днем столбик термометра опустится до 3 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 6.

— В субботу, 6 марта, местами пройдет небольшой снег, температура понизится: ночью минус 5-7 градусов, в Подмосковье —до минус 10 градусов, — говорится в сообщении.

Неделя завершится ненастной погодой, рассказали синоптики. Ожидается дождь, метель, а также ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.

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