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Синоптик рассказал о погоде в Москве в преддверии 8 марта

Синоптик рассказал о погоде в Москве в преддверии 8 марта

Руслан Давлетшин

Юлия Ямпольская

Город

Накануне главного весеннего праздника, в воскресенье, 7 марта, на столицу обрушится штормовой ветер. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в это же время горожане столкнутся с колебаниями атмосферного давления.

— «Барическая пила» продолжится, — отметил специалист.

Кроме того, ожидаются обильные снегопады с метелями, также пробьется очередное «барическое дно» — 730 миллиметров ртутного столба. Синоптик добавил, что в понедельник, 8 марта, ожидается резкий взлет давления на 12 единиц.

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