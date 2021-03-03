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Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах

Кирилл Николаев

Город

Длинные мартовские выходные в Москве будут по-зимнему холодными. Об этом в среду, 3 марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу, 6 марта, ночью похолодает до минус 10–15 градусов, а днем будет до минус 9 градусов. В воскресенье, 7 марта, потеплеет до минус 5. В Международный женский день температура опустится до минус 12 градусов, а 9 марта морозы усилятся до минус 20.

Синоптик отметил, что в связи с наступлением североатлантических циклонов в ближайшие пять дней в Центральной России ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс. Это приведет к сильным колебаниям атмосферного давления, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

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