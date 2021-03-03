Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

Анастасия Волоснова

Город

Похолодание до минус десяти градусов ожидается в Москве в Международный женский день. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в праздничный день в столице будет идти небольшой снег.

— Еще более холодная погода ожидается 8 марта — температура воздуха в течение суток практически минус 5–10 градусов, с небольшим снежком. Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день, — приводит РИА Новости слова Поздняковой.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 марта, температура в столице может составить плюс два градуса тепла, будет дуть северо-западный ветер, его скорость — 5–10 метров в секунду.

Читайте также: Метеоролог предупредила москвичей о метели на выходных

погода в Москвехолод8 марта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте