Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

Фото: «Вечерняя Москва»

Похолодание до минус десяти градусов ожидается в Москве в Международный женский день. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в праздничный день в столице будет идти небольшой снег.

— Еще более холодная погода ожидается 8 марта — температура воздуха в течение суток практически минус 5–10 градусов, с небольшим снежком. Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день, — приводит РИА Новости слова Поздняковой.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 марта, температура в столице может составить плюс два градуса тепла, будет дуть северо-западный ветер, его скорость — 5–10 метров в секунду.

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