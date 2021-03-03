Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики сообщили москвичам о погоде 3 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики сообщили москвичам о погоде 3 марта

Юлия Курганова

Город

В среду, 3 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики добавили, что в переходный период неустойчивый характер погоды отмечается довольно часто. К весне у многих организм ослаблен, и адаптационная приспосабливаемость низкая, так как сказывается недостаток витаминов и зимняя усталость. Метеозависимым людям и россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо уделять как можно больше внимания своему здоровью. Чаще совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься дыхательной гимнастикой, соблюдать режим труда и отдыха и поддерживать организм витаминами.

Читайте также: Жителям столицы рассказали, когда в Москве растает снег

синоптикиМосквапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте