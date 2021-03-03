Синоптики сообщили москвичам о погоде 3 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 3 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики добавили, что в переходный период неустойчивый характер погоды отмечается довольно часто. К весне у многих организм ослаблен, и адаптационная приспосабливаемость низкая, так как сказывается недостаток витаминов и зимняя усталость. Метеозависимым людям и россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо уделять как можно больше внимания своему здоровью. Чаще совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься дыхательной гимнастикой, соблюдать режим труда и отдыха и поддерживать организм витаминами.

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