В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег

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Снег растает в Москве и Московской области не ранее начала апреля. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что таяние снега происходит неравномерно.

— Работает принцип автоматного магазина - первым тает последний снег, а последний снег был легким и пушистым. Затем начнет таять снег, который выпадал в декабре, январе, а он уже слежавшийся и плотный, — рассказал Вильфанд.

При этом в лесу снег тает еще на неделю позже, чем в открытой местности. С учетом всего этого снег, вероятнее всего, не растает полностью до конца первой декады апреля, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в столице 5 марта начнется похолодание, а через день оно станет заметным. Ожидается, что в ночь на субботу, 6 марта, температура в Московском регионе может опуститься до 11 градусов мороза, а днем — до пяти градусов ниже нуля

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