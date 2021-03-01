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В Гидрометцентре пообещали россиянам частую смену погоды в марте
Фото: Олег Фочкин / Вечерняя Москва

В Гидрометцентре пообещали россиянам частую смену погоды в марте

Татьяна Плотникова

Общество

В марте в России ожидается частая смена погоды. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист, месяц ожидается неоднородным, с частой сменой теплых и холодных эпизодов, а также сухих периодов и периодов выпадения осадков в различном виде. При этом температурный фон прогнозируется близким к климатической норме.

Лишь на небольшой части севера Урала, севера Западной Сибири, а также северо-востоке Европейской части России и севере Средней Сибири температурный фон будет ниже нормы, рассказал Вильфанд.

— Эта норма пусть не заставляет думать о спокойствии, это очень неоднородный месяц, с большим числом перепадов погодных элементов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в марте. Он отметил, что ожидается большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хотя температура прогнозируется нормальной.

Читайте также: Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в начале марта

Роман ВильфандГидрометцентр РФпрогноз погоды
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