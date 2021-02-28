Синоптик предупредил об опасной погоде в марте

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Большое количество предупреждений об опасности погодных условий ожидают россиян в марте. Об этом в воскресенье, 28 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, почти на всей территории России температурный фон прогнозируется близким к обычным для марта значениям.

— Но с уверенностью можно сказать, что эти средние, нормальные значения будут состоять из суммирования больших амплитуд температуры: будут очень холодные и очень теплые эпизоды, — рассказал Вильфанд.

Он также предупредил, что ожидается большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хотя температура прогнозируется нормальной. Как пояснил Вильфанд, это очень опасно, когда норма связана с неоднородностью погоды, сообщает ТАСС.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в апреле.

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