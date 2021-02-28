«Финальный аккорд холодов»: синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в апреле

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Первая неделя марта несет москвичам оттепель, это задаст тренд на положительное отклонение температуры от нормы. Несмотря на снег и промозглость, март в 2021 году обещает быть на 1–3 градуса теплее среднестатистической нормы с небольшим недобором по осадкам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В период с 5 по 10 марта погода преподнесет сюрприз. Нас ждет мощное арктическое вторжение, столбики термометров упадут ниже минус 10. Это еще раз подкрепляет прогноз в пользу того, что метеорологическая весна, как и положено, вступит в свои права в конце марта — в последней декаде месяца. Сугробы станут окончательно превращаться в воду в середине месяца, — добавил он.

По утверждению Тишковца, апрель, предположительно, будет теплее на 2–3,5 градуса выше многолетних температурных наблюдений. Возможен приток холодных воздушных масс, который станет «финальным аккордом» холодов, с 5 по 10 апреля, после чего погода начнет превращаться в весеннюю.

— Во второй декаде апреля окончательно растают снег и лед. Этот период можно назвать началом фенологической весны — среднесуточная температура поднимется выше пяти градусов, природа станет просыпаться. Дачники устремятся на свои подсобные хозяйства, автолюбители озаботятся сменой зимней резины на летнюю. Количество осадков будет чуть больше нормы, — пообещал собеседник «Вечерней Москвы».

Май, согласно прогнозам, должен быть солнечным и теплым, среднемесячная температура воздуха, по словам Тишковца, будет на 1–3 градуса выше нормы, осадки в пределах нормы. На майские праздники с большой вероятностью погода установится хорошая, любители пикников смогут с удовольствием открыть сезон отдыха на природе.

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