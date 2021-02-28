«Зима по полной программе»: синоптик рассказал, когда в Москву придет волна тепла

Метеослужба напомнила, что март — месяц промозглой погоды / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Начало весны будет прохладным. Нас ждут слякоть и колебания температуры, об этом предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал «Вечерней Москве», какая погода будет на предстоящей неделе и стоит ли ждать потепления на праздники.

— Казалось бы, наступает календарная весна. Но до 4 марта нас будет окружать затяжная, слабая оттепель. Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега, — сказал метеоролог.

По словам Тишковца, температурный фон обманчиво напоминает весну, но…

— В народе говорят: «наступает марток, надевайте сто порток», — напомнил метеоролог.

Собеседник «ВМ» также напомнил: март по климату считается зимним месяцем, однако метеовесна наступает 27 марта. Представитель метеоцентра заметил, что пока слово «весна» звучит слишком оптимистично. Экстремальных морозов не будет, но и настоящей весны пока ждать не приходится. Март, по прогнозу «Фобос», будет прохладным.

Тишковец отметил, что сейчас высота сугробов в Москве равна 45 сантиметрам. К четвергу они подтают и станут в два раза ниже. Потом — вновь снегопады и рост снежного покрова. Нас ждет холодный циклон и вторжение арктических воздушных масс.

По словам синоптика, в понедельник, 1 марта, температура ночью в Москве и области будет минус 3–5, без осадков; днем плюс 1 — плюс 3, небольшой снег. Во вторник, 2 марта, на протяжении суток температура будет колебаться от 0 до плюс пяти. 3 марта, в среду, ночью около 0, днем плюс 1 — плюс 3. Ночью 4 марта и в четверг около 0, днем плюс 2 — плюс 4.

— 5 марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе. Ночные температуры до минус 2 сменятся дневным похолоданием — до минус 4, местами и ниже. Предпраздничные дни и Международный женский день нас ждет морозец. 7 и 8 марта — пик холода минус 10–15, ночью до минус 17–19, — пообещал холода Тишковец.

В заключение специалист заметил, что с 9–10 марта столичный регион ждет волна потепления. Температура, по словам синоптика, будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.

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