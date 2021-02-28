Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Зима по полной программе»: синоптик рассказал, когда в Москву придет волна тепла
Метеослужба напомнила, что март — месяц промозглой погоды / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Зима по полной программе»: синоптик рассказал, когда в Москву придет волна тепла

Олег Сыров

Общество

Начало весны будет прохладным. Нас ждут слякоть и колебания температуры, об этом предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал «Вечерней Москве», какая погода будет на предстоящей неделе и стоит ли ждать потепления на праздники.

— Казалось бы, наступает календарная весна. Но до 4 марта нас будет окружать затяжная, слабая оттепель. Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега, — сказал метеоролог.

По словам Тишковца, температурный фон обманчиво напоминает весну, но…

— В народе говорят: «наступает марток, надевайте сто порток», — напомнил метеоролог.

Собеседник «ВМ» также напомнил: март по климату считается зимним месяцем, однако метеовесна наступает 27 марта. Представитель метеоцентра заметил, что пока слово «весна» звучит слишком оптимистично. Экстремальных морозов не будет, но и настоящей весны пока ждать не приходится. Март, по прогнозу «Фобос», будет прохладным.

Тишковец отметил, что сейчас высота сугробов в Москве равна 45 сантиметрам. К четвергу они подтают и станут в два раза ниже. Потом — вновь снегопады и рост снежного покрова. Нас ждет холодный циклон и вторжение арктических воздушных масс.

По словам синоптика, в понедельник, 1 марта, температура ночью в Москве и области будет минус 3–5, без осадков; днем плюс 1 — плюс 3, небольшой снег. Во вторник, 2 марта, на протяжении суток температура будет колебаться от 0 до плюс пяти. 3 марта, в среду, ночью около 0, днем плюс 1 — плюс 3. Ночью 4 марта и в четверг около 0, днем плюс 2 — плюс 4.

— 5 марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе. Ночные температуры до минус 2 сменятся дневным похолоданием — до минус 4, местами и ниже. Предпраздничные дни и Международный женский день нас ждет морозец. 7 и 8 марта — пик холода минус 10–15, ночью до минус 17–19, — пообещал холода Тишковец.

В заключение специалист заметил, что с 9–10 марта столичный регион ждет волна потепления. Температура, по словам синоптика, будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.

Читайте также: Власти Москвы: Городские службы продолжают уборку снега с улиц и дворовых территорий

погода в Москвеслабый снегскорость таяния
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте