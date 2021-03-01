Москвичей предупредили о возвращении морозов в марте

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Температура воздуха в столичном регионе в первую неделю марта может опуститься до 11 градусов ниже нуля. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, первые пять дней календарной весны на европейской территории России ожидаются очень теплыми. В частности, очень высокая температура будет в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде — выше нормы на шесть-восемь градусов.

В Москве прогнозируется один-три градуса выше нуля, что превышает климатическую норму лишь на два-три градуса. Однако в четверг, 4 марта, синоптики обещают уже до одного-шести градусов тепла.

Тем не менее, уже 5 марта начнется похолодание, а через день оно станет заметным, предупредил Вильфанд. Ожидается, что в ночь на субботу, 6 марта, температура в Московском регионе может опуститься до 11 градусов мороза, а днем — до пяти градусов ниже нуля, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в марте.

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