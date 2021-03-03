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Метеоролог предупредил москвичей о северном ветре и метели на выходных
Фото: «Вечерняя Москва»

Метеоролог предупредил москвичей о северном ветре и метели на выходных

Анастасия Колоскова

Город

В выходные в столице атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба. В воскресенье москвичей ожидает сильный ветер и метель. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, период теплой погоды подходит к концу. В ближайшие ночи столбики термометров опустятся ниже нуля. Днем в субботу, 6 марта, температура составит минус два — минус семь градусов.

— Ожидается северный ветер, будет приниматься местами небольшой снежок, — цитирует специалиста РИА Новости.

Согласно прогнозу, предпраздничный день в Москве будет ветреным, ночью и днем будет идти снег. Ночью в столице — 5–10 градусов ниже нуля, днем температура будет держаться в районе минус пяти градусов.

Позднякова уточнила, что порывы ветра, который будет дуть с юго-запада, могут достигать 15–20 метров в секунду и временами напоминать настоящую зимнюю метель.

Синоптик предупредил, что падение атмосферного давления может отразиться на состоянии метеочувствительных людей.

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