«Сосудистая катастрофа»: кардиолог рассказал, как пережить аномально низкое давление

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На этой неделе москвичей ожидает аномально низкое давление, прогнозируют синоптики. «Вечерняя Москва» побеседовала с медиком, который рассказал, кто находится в зоне риска и как спасти себя от опасных шуток погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что к воскресенью, 7 марта, давление опустится до 730 миллиметров ртутного столба и будет ниже столичной нормы на 18 единиц. Все дни до этого показатели давления также будут пониженными, обещает метеоролог.

Капризы погоды традиционно портят жизнь метеозависимым людям. По мнению врача-кардиолога, доктора медицинских наук Юрия Конева, зачастую такими оказываются «впечатлительные дамы молодого возраста». Им, говорит специалист, низкое давление не принесет больших проблем, а что не скажешь о пожилых гражданах.

— «Истинные» метеозависимые люди — пожилые, поскольку с возрастом свойство метеозависимости немного возрастает, — сказал Конев в беседе с «ВМ».

По словам врача, падение давления с нормы не так страшно, как снижение изначально высоких значений. Иногда давление может достичь 770 миллиметров ртутного столба, а потом упасть. В этом случае «перепад ощущается особенно сильно», подчеркнул доктор наук.

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Аномально низкое давление в первую очередь влияет на сердечно-сосудистую систему — «регуляцию сосудистого тонуса», отметил врач.

— Если исходно у человека есть какие-то проблемы в этой зоне, то и реакция на изменение давления бывает избыточной. У гипертоников может подняться давление, у гипотоников — понизиться. Это всегда чревато ощущениями резко выраженного дискомфорта вплоть до гипер- или гипотонического криза, — пояснил он.

По его словам, криз — это самое страшное, что может случиться в связи с перепадом давления, тогда как все остальные виды недомогания — лишь его последствия.

— Может быть сосудистая катастрофа — инфаркт, инсульт, — предупредил кардиолог.

Чтобы этого не случилось, Конев советует соблюдать режим труда и отдыха, уделять время неспешным прогулкам на свежем воздухе без «тренирующего эффекта» и не забывать о полноценном сне. В идеале ложиться лучше в 22:00, хотя обычно эту рекомендацию выполняют единицы, с сожалением сказал собеседник «ВМ».

— Здоровый сон действительно важен, поскольку в темное время суток, примерно с 23:00 до 03:00, вырабатывается мелатонин (гормон сна, который имеет антиоксидантное действие — прим. «ВМ»), — уточнил он.

Не менее важно рационально питаться, а людям с проблемными сердцем и сосудами не лишним будет сходить к лечащему врачу и скорректировать дозу принимаемых лекарств, чтобы спокойно пережить обострение на фоне низкого давления, заключил Конев.

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