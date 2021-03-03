Сомнолог объяснил, о каком редком заболевании может сигнализировать дневная сонливость

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Сонливость в течение дня у человека, который спит не менее семи часов в сутки и не имеет повышенных нагрузок, может быть вызвана двумя причинами. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, сомнолог Михаил Полуэктов.

Одной из них может быть нарушение ночного сна, когда во время него часто происходят микропробуждения. В результате человек не успевает восстановиться и полноценно отдохнуть.

— Такое бывает, например, при заболевании, которое называется синдром обструктивного апноэ во сне, — уточнил Полуэктов, отметив, что диагностировать болезнь может только врач-сомнолог.

Сомнолог отметил, что при некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, астении.

— Астения свойственна для некоторых вариантов невроза, для некоторых психических заболеваний. Если человек с подобного рода жалобами на сонливость ложится днем спать, он не заснет, потому что настоящей сонливости у него нет, за ночь он получил достаточно сна, — пояснил врач.

По словам специалиста, такое состояние встречается также при депрессии.

— Отдельное состояние — сезонное аффективное расстройство. Склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света, но это проходит само по себе, как только появляется больше света, — цитирует врача радио Sputnik.

Он уточнил, состояние гиперсомнии, или повышенной сонливости, может наблюдаться у людей с редкими заболеваниями. К ним относится нарколепсия, когда мозгу для бодрствования не хватает энергии и человеку необходимо подремать для восстановления. Еще более редкой формой является синдром спящей красавицы, или синдром Клейне-Левина, который чаще встречается у мужчин. При этом заболевании, причины которого неизвестны, человек может проспать несколько дней и даже недель, изредка просыпаясь, чтобы поесть и помыться, отметил Полуэктов.

Читайте также: Названы лучшие способы быстро заснуть ночью