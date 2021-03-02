Названы лучшие способы быстро заснуть ночью

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Большинство людей, которые просыпаются среди ночи, потом не могут снова заснуть в течение нескольких часов. После этого человек чувствует себя разбитым и уставшим. Несколько способов нормализации сна предложили эксперты, сообщает «Мир 24».

В первую очередь, нужно следить за дыханием. Хорошо известным методом для снятия стресса и расслабления являются глубокие вдохи и выдохи. По мнению специалистов, лучше всего положить руку на живот, закрыть глаза и медленно вдохнуть воздух через нос. При этом важно досчитать до шести. После этого (также на счет «шесть») нужно выдохнуть через рот.

Следующий способ для восстановления сна — медитация. Людям, которые ее не практикуют, рекомендуется просто лежать, сосредоточившись на фоновой музыке, «белом» шуме либо на собственном дыхании. Если тело человека напряжено, то поможет постепенное расслабление мышц. Начинать нужно с пальцев ног.

Важно также не заставлять мозг активно работать на протяжении дня. Для этого нужно делать небольшие перерывы. В противном случае ночью мозгу будет тяжело отключиться. Кроме того, не стоит упрекать себя за то, что заснуть не получается.

— Не нужно волноваться из-за одного плохого ночного сна. Дело в том, что беспокойство само по себе затрудняет засыпание, — приводятся в исследовании слова специалиста по сну доктора Раджа Дасгупта, доцента клинической медицины в Медицинской школе Кека при Университете Южной Калифорнии.

Сомнологи не советуют смотреть на часы и подсчитывать, сколько времени осталось до подъема. Помимо этого, они не рекомендуют пить спиртное перед сном. Алкоголь способствует процессу образования в организме ацетальгида — вещества, заставляющего организм проснуться через три–четыре часа.

В борьбе с бессонницей важно постараться не тревожиться и не обдумывать пережитое днем, лежа в постели. Если это не срабатывает, то лучше встать и уйти из спальни. Желательно чем-то заняться, например, записать в блокноте список забот, мыслей и идей. В расстроенных чувствах лучше писать до изнеможения. За час до сна лучше всего отказаться от использования компьютеров и других гаджетов.

Напоследок эксперты советуют при бессоннице занять себя чем-то успокаивающим.

Источник: «Мир 24»

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