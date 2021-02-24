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Изобретение детей из технопарка МАИ поможет заснуть страдающим бессонницей
Фото: Pexels

Изобретение детей из технопарка МАИ поможет заснуть страдающим бессонницей

Елена Фролова

Наука

Благодаря изобретению воспитанников детского технопарка МАИ у людей, страдающих бессонницей, процесс засыпания может проходить легче. Новая разработка комплексно влияет на разные органы чувств. Об этом преподаватель детского технопарка МАИ «Траектория взлета» Антон Мамчиц рассказал телеканалу «Мир 24».

— Программа работает следующим образом: по вечерам, когда человек хочет поработать, включаются теплые цвета, чтобы у него не было сонливости. С утра это холодные цвета, которые помогают проснуться. Ребята добавили режим романтического ужина, когда цвета приглушенные. Во время засыпания имитируется костер: слышен его звук, и специальная колонка переливом цветов имитирует маленький огонь, — пояснил Антон Мамчиц.

По его словам, авторы устройства создали дополнительные фоновые режимы для успокоения. Например, синие оттенки сочетаются со звуками моря, а зеленые — леса. Как объяснил эксперт, желающие смогут в дополнение ко всем цветовым и звуковым гаммам подключать модули, гаджеты и даже кондиционер.

— Так на человека будет, к примеру, дуть приятная прохлада. Можно также установить подсветку с запахом воды, — добавил Антон Мамчиц.

Все сценарии детально проработали в детском технопарке. Разработчики также учли влияние цветов на человеческий организм.

Источник: «Мир 24»

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