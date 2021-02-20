Психолог посоветовала не паниковать при временных проблемах со сном

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Человек не должен впадать в панику и принимать лекарства, если он провел одну или две бессонные ночи. Об этом психолог Марианна Абравитова рассказала ФАН.

По ее мнению, у многих современных людей сложилось неправильное отношение ко сну.

— Существует стереотип о том, что ночью обязательно нужно спать, иначе на следующий день ты будешь совершенно не способен учиться, работать, нормально выглядеть. Однако на самом деле эти опасения далеко не всегда обоснованы, — сообщила эксперт.

Временные проблемы с режимом сна обычно решаются сами собой. Легче всего этот процесс проходит, если не переживать, считает психолог.

— Вообще, человек устроен таким образом, что он может не спать несколько суток подряд и при этом осуществлять свою деятельность, — отметила Марианна Абравитова.

Психолог также подчеркнула, что людям не стоит прибегать к самолечению. Лучше доверить решение проблем со сном специалисту.

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