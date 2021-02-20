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Психолог рассказала, кому не помогут традиционные меры борьбы с бессонницей
Фото: pixabay.com

Психолог рассказала, кому не помогут традиционные меры борьбы с бессонницей

Елена Фролова

Здоровье

Традиционные советы по борьбе с бессонницей не подойдут представителям интеллектуального труда. Об этом в беседе с ФАН заявила психолог Марианна Абравитова.

Таким образом она прокомментировала опубликованную в СМИ подборку рекомендаций по нормализации сна. Среди прочего были указаны организация режима дня и отказ от компьютера перед тем, как ложиться спать.

— Советы, конечно же, замечательные. Наверняка они работают. Еще известно, что полезно перед сном сходить на прогулку. Это поможет насытить мозг кислородом. Однако все эти вещи для современного человека трудновыполнимы, — отметила психолог.

По ее словам, многие люди испытывают стресс на работе. В этих условиях им тяжело следовать указанному четкому режиму сна. Эксперт также объяснила, почему классические меры не всем помогают.

— Как правило, так четко устроить свой день получается у людей, которые занимаются физическим трудом. Они приходят с работы, ужинают, смотрят ток-шоу и падают спасть без сил, — рассказала Марианна Абравитова.

В свою очередь у представителей интеллектуального труда рабочий график зачастую ненормированный, поэтому им сложно следовать этим советам. При этом психолог порекомендовала в таких случаях стремиться к внутренней гармонии, не пить снотворное, если сон не идет, а, к примеру, почитать книгу или посмотреть фильм.

— Здесь самое главное — отвлечь себя от переживаний, — отметила Марианна Абравитова.

Она пояснила, что будет полезно переключиться на какое-то действие. Однако если речь идет о клиническом расстройстве, то лучше обратиться за помощью к сомнологу.

Читайте также: Сомнолог объяснил, когда при бессоннице необходимо обратиться к врачу

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