Сомнолог объяснил, когда при бессоннице необходимо обратиться к врачу

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Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, как определить бессонницу, и дал советы по борьбе с ней. По его словам, бессонница характеризует себя как ощущение плохого или недостаточного сна. Ее можно определить по тому, что человек недоволен собственным сном.

Медицинское вмешательство в ситуацию необходимо, когда приступы бессонницы случаются три раза в неделю и чаще. При этом у человека наблюдаются дневные последствия состояния, такие как сонливость, снижение внимания и работоспособности.

Как утверждает врач, нарушения сна чаще всего случаются из-за бытовых вопросов и стрессов. При этом бессонница уходит самостоятельно вместе с разрешением конфликтов и ситуаций. Такие сбои в режиме не несут негативных последствий для здоровья.

Серьезные нарушения сна возникают на фоне значительных расстройств нервной системы. Если бессонница принимает постоянный характер, следует обратиться к врачу.

— Человек начинает постоянно беспокоиться о своем сне, у него возникает постоянный страх постели… Психологическое ощущение боязни сна, неполноценности сна, опасения за то, что не сможет днем нормально работать, — вот эти психологические факторы начинают определять и поддерживать эту бессонницу. Поэтому нужно обратиться к врачу, чтобы он прервал этот порочный круг и назначил лечение, которое позволит достаточно быстро выйти из этого состояния, — цитирует сомнолога RT.

По его словам, первым делом следует внимательнее отнестись к режиму дня. Важно исключить раздражающие факторы за час до отхода ко сну, позволить организму расслабиться, а также стараться просыпаться в одно и то же время.

Врач порекомендовал использовать постель исключительно как место для сна: не смотреть в ней телевизор и не брать с собой компьютер или даже книгу.

— Исключением является сексуальная активность, поскольку идет гормональный выброс, который положительно влияет на нервную систему, — заключил Полуэктов.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал об опасных последствиях недосыпа.

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