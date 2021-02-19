Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сомнолог рассказал об опасных последствиях недосыпа
Фото: pixabay.com

Сомнолог рассказал об опасных последствиях недосыпа

Анастасия Колоскова

Здоровье

Хронический недосып грозит человеку целым рядом не только неприятных, но и опасных последствий. Об этом сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

— Это снижение концентрации внимания, это снижение иммунитета, это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии. Ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее, — уточнил врач.

По его словам, помимо этого, регулярно не высыпающийся человек рискует уснуть в самых неподходящих обстоятельствах, например за рулем, так как мозг в любом случае захочет компенсировать недостаток сна.

Врач напомнил, что человеку необходимо в сутки спать шесть–восемь часов. Правильным будет просыпаться в одно и то же время, включая выходные. Это облегчит засыпание в одно и то же время вечером.

Кудинов заметил, что однократное нарушение режима сна не повлияет на здоровье человека, так как он за несколько дней восстановит сбившиеся биологические часы, сообщает «Звезда».

Ранее сомнолог объяснил, почему людям снятся кошмары.

Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса беременным

опасностьопасность для здоровьясомнолог
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте