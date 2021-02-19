Сомнолог рассказал об опасных последствиях недосыпа

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Хронический недосып грозит человеку целым рядом не только неприятных, но и опасных последствий. Об этом сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

— Это снижение концентрации внимания, это снижение иммунитета, это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии. Ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее, — уточнил врач.

По его словам, помимо этого, регулярно не высыпающийся человек рискует уснуть в самых неподходящих обстоятельствах, например за рулем, так как мозг в любом случае захочет компенсировать недостаток сна.

Врач напомнил, что человеку необходимо в сутки спать шесть–восемь часов. Правильным будет просыпаться в одно и то же время, включая выходные. Это облегчит засыпание в одно и то же время вечером.

Кудинов заметил, что однократное нарушение режима сна не повлияет на здоровье человека, так как он за несколько дней восстановит сбившиеся биологические часы, сообщает «Звезда».

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