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Доктор Комаровский рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса беременным
Фото: pexels.com / Andre Furtado

Доктор Комаровский рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса беременным

Анастасия Колоскова

Здоровье

Вакцина от COVID-19 не нанесет вреда беременной женщине. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам медика, при вынашивании ребенка не рекомендуется прививаться вакцинами, где используются живые ослабленные вирусы. К таковым относятся, например, прививки от кори, краснухи, полиомиелита и ветряной оспы.

Комаровский уточнил, что загвоздкой является документальное разрешение вакцинирования будущих мам, так как для этого еще не были проведены все полагающиеся в таком случае исследования. Но, по логике врача, векторные, пептидные и РНК-вакцины не имеют противопоказаний для беременных.

— Поэтому, с моей точки зрения, вакцинировать беременных можно и нужно (как это уже сделали власти Израиля, получив информацию о тяжелом течении ковида-19 у женщин, вынашивающих ребенка), а сделать это на этапе планирования беременности было бы очень мудро, — заключил медик.

Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли продолжать грудное вскармливание при COVID-19.

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