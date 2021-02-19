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Россиян предупредили о мошенниках, продающих тесты на антитела к COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россиян предупредили о мошенниках, продающих тесты на антитела к COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

В России стали появляться мошеннические онлайн-магазины по продаже тестов на антитела к COVID-19. Несмотря на наличие на сайте корзин, форм оплаты и фотографий товара, злоумышленники не доставляют тест после заказа. Об этом рассказали в Роскачестве.

Уточняется, что после оплаты тестов на карту мошенников поступают деньги, вернуть которые уже невозможно.

По данным ведомства, при покупке потребителей должны насторожить большие скидки и стоимость, которая на 50 процентов ниже рыночной. Кроме того, россиянам рекомендуют найти в интернете информацию и отзывы о выбранном магазине перед оплатой. Роскачество также предлагает использовать защищающий от мошенников антивирус.

— При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах (а лучше всего — в аптеках). Такие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение, — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Также магазины могут закупать себе положительные отзывы и рейтинг, это вводит в заблуждение многих покупателей. В данном случае стоит обращать внимание на отзывы «под копирку». Кроме того выявить злоумышленника могут помочь данные в форме оплаты. Мошенники чаще всего ставят в реквизиты частных лиц или электронные кошельки.

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