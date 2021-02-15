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Доктор Комаровский рассказал, можно ли продолжать грудное вскармливание при COVID-19
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, можно ли продолжать грудное вскармливание при COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Молодые мамы волнуются, можно ли кормить ребенка грудью при коронавирусе. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, грудное вскармливание нужно продолжить. Возраст малыша не позволяет поставить диагноз на основе внешних симптомов, но если вдруг у ребенка поднимется температура, всегда можно воспользоваться тестом на коронавирус.

— Что же касается лабораторной диагностики, то все те тесты, которые используются у взрослых, могут использоваться и у детей любого возраста, — добавил врач.

Ранее доктор Комаровский рассказал, следует ли переболевшим делать прививку от коронавируса.

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