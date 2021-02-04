Сомнолог объяснил, почему людям снятся кошмары

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Смена места жительства или резкие перепады погоды провоцируют плохие сновидения у людей. Об этом рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

— Доказанный, но не очень известный фактор возникновения кошмаров — любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. Даже если в целом человек реагирует на эти изменения спокойно. Смена места жительства, карьерные перемены, спонтанное изменение уровня физической нагрузки, даже резкая и сильная смена погоды — все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами, —приводит слова Бузунова агентство городских новостей «Москва».

Врач отметил, что частой причиной плохих снов является стресс. Ночью мозг фильтрует информацию, полученную днем. Если в течение дня человек попадает в стрессовые ситуации, много переживает и волнуется, то ночной сон может быть беспокойным, заключил Бузунов.

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