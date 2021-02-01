Американский терапевт рассказала, как быстро восстановить силы

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Врач-терапевт из США Сандра Долтон-Смит назвала несколько способов, как можно подзарядить свой уставший организм и пережить стресс.

По ее словам, многие люди считают, что для полноценного отдыха и повышения продуктивности необходимо высыпаться. Но сон не дает организму полноценной разрядки. Долтон-Смит уверяет, что важно отдыхать психически, перестать накручивать себя и постоянно переживать. Получается, что, если человек испытывает стресс, у него совсем не остается сил на другие дела. Плохие мысли также сказываются на качестве сна, а от частых волнений у многих возникает бессонница.

Во время работы врач рекомендует делать перерывы, по возможности выходить на свежий воздух, регулярно отдыхать от гаджетов в тишине. Полезным является творческий отдых, когда человек рисует, поет или развивает другие способности. Социальный отдых, по словам Сандры, не менее важен: нужно «избавляться» от энергетических вампиров и окружать себя позитивными людьми.

Последним пунктом врач назвала эмоциональный отдых. Она рекомендует не скрывать своих чувств, не пытаться всем угодить или делать вид, что тебе хорошо, когда очень плохо, сообщается на сайте журнала Inc.

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