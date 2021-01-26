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Сомнолог объяснил, почему засыпать до полуночи полезно для здоровья
Фото: Pexels

Сомнолог объяснил, почему засыпать до полуночи полезно для здоровья

Елена Фролова

Здоровье

Засыпать до полуночи полезно для здоровья человека. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

— Гормон сна мелатонин начинает вырабатываться примерно в 22:00. Пик его концентрации приходится на период от часа до трех часов ночи. К этому времени нужно уже лечь спать, а лучше всего — до 00:00, — подчеркнул Владимир Дорохов.

Он также отметил, что сон должен длиться не меньше шести часов. В противном случае организм не будет восстанавливаться. Это также грозит сокращением продолжительности жизни на 10–15 лет.

Для того чтобы наладить сон, нужно ложиться спать в одно и то же время. Обязательно делать это до полуночи. Перед этим важно исключить все физические нагрузки и не просматривать социальные сети, потому что голубой экран негативно сказывается на выработке меланина.

Считается, что один из главных ударов сну нанес Томас Эдисон, придумавший электрическую лампочку. Став обладателем круглосуточного освещения, человек получил возможность вести себя ночью так же, как и днем. По мнению эксперта, это нарушает внутреннюю дисциплину, режим сна.

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