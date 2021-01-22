Ученые подтвердили важность глубокого сна для здоровья человека

сон

Американские ученые выяснили, что продолжительный и крепкий ночной сон позволяет головному мозгу очищаться от шлаков, которые приводят к негативным когнитивным последствиям.

Такие выводы исследователи сделали, изучив активность мозга дрозофил.

— Такая очистка может иметь важное значение для поддержания здоровья мозга или предотвращения нейрогенеративных заболеваний. Она может происходить и во время бодрствования, но значительно усиливается в процессе глубокого сна,— утверждает автор исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Несмотря на сильное отличие дрозофил от людей, управляющие сном нейроны мух сходны с человеческими.

По заявлению ученых, на стадии глубокого сна мушки часто вытягивали и втягивали хоботок, что объясняется движением жидкостей, облегчающих удаление отходов из мозга, а помогающих восстановлению после травм

При нарушении глубокого сна мухи хуже выводили из организма введенный учеными неметаболизируемый краситель и оказались более восприимчивы к травматическим повреждениям.

По утверждению специалистов, исследование станет еще один подтверждением необходимости сна для организма.

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