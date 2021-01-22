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Ученые нашли способ предотвратить старение мозга
Фото: Pixabay

Ученые нашли способ предотвратить старение мозга

Анастасия Колоскова

Наука

С возрастом отдельные клетки иммунной системы активизируют процессы воспаления в мозге. Блокирование рецепторов таких клеток останавливает старение органа и восстанавливает его когнитивные функции. К такому выводу пришли нейробиологи из Стэнфордского университета.

Хроническое воспаление считается основной особенностью старения. Оно приводит к снижению когнитивных функций, нейродегенерации, атеросклерозу и другим возрастным расстройствам. У биологов давно появилось предположение, что снижение воспаления способно замедлить старение и предотвратить развитие ряда заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, онкология и заболевания сердца.

Исследователи связали причину воспаления в мозге с нарушением метаболизма иммунных миелоидных клеток, или миелоцитов. Эти клетки относятся к группе макрофагов, которые отвечают за переваривание бактерий, остатков умерших клеток и других частиц, которые являются чужеродными или токсичными. Ученые заметили, что скорость метаболизма у макрофагов ниже, чем у молодых животных. Также у них повышен уровень гормона простагландина E2 (PGE2), который способствует воспалению при его соединении с рецептором EP2.

Ученые выяснили, что при использовании препаратов, которые подавляют передачу сигналов от PGE2 к EP2, метаболизм клеток у пожилых мышей ускорился до юношеского уровня, а воспаление уменьшилось. Животные стали лучше запоминать и ориентироваться. Аналогичные результаты были зафиксированы и при эксперименте на клетках человека в лабораторных условиях. Ученые выражают надежду на то, что исследование поможет разработать препараты для омоложения мозга, сообщается в публикации журнала Nature.

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