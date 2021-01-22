Врач-терапевт назвал простые способы продлить жизнь
Врач-терапевт из великобритании Тим Лебенс назвал простые принципы питания, которые увеличат продолжительность жизни.
Медик посоветовал в первую очередь отказаться от употребления сахара.
— Сахар — один из самых больших тихий убийц, — отметил он.
Также Лебенс рекомендовал сократить потребление соли. Предельная допустимая доза для взрослого человека составляет шесть граммов — это не более одной чайной ложки.
Кроме того, следует употреблять растительную пищу. Чечевица, горох, орехи и нут содержат жизненно важные для организма питательные вещества, белки и углеводы. Еще нужно включать в рацион «красочные» овощи.
По словам врача, нужно следить за тем, чтобы человек не переедал. Для этого необходимо есть медленно и использовать тарелки меньшего размера. Кишечнику требуется около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости.
Врач порекомендовал употреблять не менее двух литров жидкости в день, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма, пишет Express.
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