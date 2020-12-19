Ученые назвали необычный способ продления жизни

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Британские ученые выяснили, что пение способно благотворно влиять на состояние здоровья человека и даже продлевать жизнь.

Так, вокальные опыты улучшают психическое и физическое состояние людей, уменьшают риск деменции и болезни Альцгеймера, лечат от депрессии, утверждают специалисты.

Во время пения организм выделяет эндорфины — так называемые гормоны счастья. Причем, как отмечают специалисты, наличие музыкального слуха и голоса никак не влияет на этот процесс. Положительный эффект будет оказываться при любых вокальных способностях.

Также пение улучшает кровоснабжение мозга и способно снизить кровяное давление, сообщает РИА Новости.

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