Николай Дроздов рассказал, как сохранить любовь в браке на долгие годы

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Ученый-зоолог и биогеограф, звезда программы «В мире животных» Николай Дроздов рассказал о своих отношениях с женой Татьяной.

Пара вместе уже много лет. Телеведущий, по его словам, каждый день признается супруге в любви. Николай Дроздов отметил, что для любви не нужно никаких толкований и пояснений.

— Почему я не хочу даже, чтобы меня звездой называли? Потому что для звезд часть имиджа: я вот этого променяла на этого… Ну это же входит в их биографию. Стоит поменять мужа, как она появляется в глянцевых журналах. Не хотел бы чтобы кто-то написал, что я бросил свою жену и ушел к другой. Считаю, это было бы позорищем, — рассказал телеведущий в YouTube-программе «А поговорить?».

Николай Николаевич добавил, что считает легкомысленный взгляд на брак личностной незрелостью. Для «второго возраста» любви, который следует после обычного влечения, нужно «подобрать ключик», считает ученый.

С каждым годом сделать это все сложнее, так как люди становятся более интеллектуальными и духовно развитыми, пояснил ведущий.

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