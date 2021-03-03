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Синоптик предупредил об аномально низком атмосферном давлении в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Синоптик предупредил об аномально низком атмосферном давлении в Москве

Юлия Курганова

Город

Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие дни. Особенно низкие его показатели будут зафиксированы в воскресенье, 7 марта, — ниже нормы на 15-20 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что нормой атмосферного давления для столицы является 748 миллиметров ртутного столба.

— По-настоящему заметное понижение давления будет к воскресенью — примерно на 15-20 миллиметров ртутного столба оно станет ниже нормы. Будет около 730 миллиметров ртутного столба, — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление будет ниже нормы и во все предыдущие дни.

Так, в среду днем, 3 марта, атмосферное давление в столице будет составлять 746 миллиметров ртутного столба, в четверг, 4 марта, — 735 миллиметров ртутного столба, в пятницу, 5 марта, — 742 миллиметра ртутного столба, в субботу, 6 марта, — 747 миллиметров ртутного столба, в воскресенье, 7 марта, — 729 миллиметров ртутного столба, в понедельник, 8 марта, — 739 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.

Читайте также: Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре в регионе 2–4 марта

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