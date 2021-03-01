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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре в регионе 2–4 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре в регионе 2–4 марта

Анастасия Волоснова

Город

Синоптики прогнозируют ветер 17 метров в секунду в Москве и области с 2 по 4 марта. В связи с непогодой в столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 вторника, 2 марта, до 12:00 четверга, 4 марта. Уточняется, что порывы ветра будут составлять 15–17 метров в секунду, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы 2 марта.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

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