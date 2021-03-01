«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы 2 марта

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В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение начнет действовать с 14:00 во вторник, 2 марта. В регионе прогнозируют местами сильную гололедицу.

Кроме того, 2 марта ожидается ветер со скоростью 3–5 метров в секунду, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 3–5 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичных автомобилистов призывали быть внимательнее на дорогах 1 и 2 марта из-за гололедицы.

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