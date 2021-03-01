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Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы 1 и 2 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы 1 и 2 марта

Анастасия Волоснова

Город

Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, в столице 1 и 2 марта будет идти дождь с мокрым снегом. На дорогах образуется гололедица. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер.

В связи с непогодой Дептранс призвал столичных автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Водителям не рекомендуют совершать резких маневров и советуют соблюдать скоростной режим.

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